Саратовский тренер добилась пенсии только через суд

В Калининске тренер-преподаватель в детско-юношеской спортивной школе добилась досрочной пенсии.

- Она обратилась в суд, потребовав зачесть в стаж работы педагогическую деятельность, что дает право на досрочную пенсию. Суд встал на сторону гражданки и обязал местный пенсионный фонд учесть заявленные периоды работы, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Судебный пристав сразу же возбудил исполнительное производство и уведомил об этом руководство районного УПФР. Должностных лиц также предупредили об ответственности за неисполнение.

Не дожидаясь крайних мер, сотрудники пенсионного фонда предоставили документы, что женщина получит досрочную пенсию.

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