В Аткарске произошел крупный пожар

В Аткарске Саратовской области вчера утром, 16 ноября, произошел крупный пожар.

- Сигнал о двух горящих домах на улице Карла Маркса поступил в 07:22. На место выдвинулись три пожарных расчета, десять человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь возгорания составила 79 кв. м. Огонь поглотил деревянный дом, пристройку из того же материала и гараж соседей.

Предполагается, что пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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