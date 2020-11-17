Молодая водительница Ford Focus кувыркнулась в кювет под Саратовом

Вчера, 16 ноября, в 14:30 на 376-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Красноармейском районе случилось ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным, 22-летняя водительница Ford Focus не держала полосу, она съехала в кювет и машина опрокинулась.

Пострадавшую госпитализировали.

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