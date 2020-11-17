Коронавирус в Саратове: 220 человек заразились за сутки

Выявлено 220 случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области на утро 17 ноября было зарегистрировано 220 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, большинство приходится на областной центр — 129 диагнозов. Еще 23 выявлены в Энгельсском районе.

Среди новых заболевших 16 детей и 63 человека старше 60 лет.

Итого в области зарегистрировано 24 005 случаев заражения. Выздоровели за все время 17 240 человек, за сутки — 478.

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