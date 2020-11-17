Володин предложил повысить зарплату медсестрам и фельдшерам на скорой помощи Саратова

На встрече в Саратове с медицинским сообществом председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил обсудить тему повышения заработных плат фельдшерам и медсестрам на скорой помощи.

Видео этого момента встречи опубликовано в группе сторонников Володина.

По его мнению, зарплата медсестер и фельдшеров должна быть выше, чем у водителей скорой помощи, которым недавно ее повысили.

Вячеслав Володин отметил, что сейчас бригад нет, потому что водители стали получать больше, а «у врача — уравниловка, у среднего медицинского персонала — уравниловка».

- Фельдшер и медсестра, которые отучились несколько лет, отвечают за жизнь, за диагноз, точно должны получать больше, чем водитель, — уверен Вячеслав Володин.

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