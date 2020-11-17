Девушка оставила сумку в энгельсском автобусе и лишилась денег

В Энгельсе полиция вчера, 16 ноября, раскрыла кражу.

- В отдел поздно вечером 12 ноября обратилась 20-летняя девушка, забывшая сумку в автобусе №284К. Внутри нее были личные вещи, 9,5 тыс. рублей и банковская карта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Неизвестные потратили в продуктовом магазине 703 рубля с «пластика».

Вчера в отдел привезли 37-летнюю рецидивистку. Она призналась в краже, похищенное у нее изъяли и выписали подписку о невыезде.

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