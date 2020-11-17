Вещи на кухне квартиры в Балакове тушили 12 пожарных

Вчера, 16 ноября, в 13:26 в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажки на улице Братьев Захаровых в Балакове вспыхнул пожар.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горели вещи на кухне на площади 2 кв. м.

Предварительно пламя вспыхнуло из-за нарушений эксплуатации электрооборудования.

Возгорание ликвидировали 12 пожарных и три единицы техники.

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