В Саратове оштрафовали фирму на 200 тысяч рублей и проректора вуза на 25 тысяч

В Саратове суды привлекли за несоблюдение ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Так, Ленинский райсуд 13 ноября оштрафовал 11 человек без масок на суммы от 1 до 2 тыс. рублей, четверым вынесены предупреждения.

Также к ответственности привлекли ООО «Нордэкс» и его директора. В фирме к дезинфицирующим средствам не было инструкции с указанием информации по разведению до необходимой концентрации и мерной емкости. Также в торговом комплексе на улице Лебедева-Кумача во вспомогательных помещениях были загрязнены стены и полы, наблюдалось захламление и замусоренность, что может привести к распространению инфекций, в том числе коронавируса.

К тому же продавцам на рынке не измеряли температуру, а руководство не следило, чтобы они носили маски.

Директору ООО «Нордэкс» выписали 50 тыс. рублей административного штрафа, а юридическому лицу — 200 тыс. рублей.

Кировский райсуд 16 ноября 19 человек оштрафовал на суммы от 1 до 2 тыс. рублей, а 17 правонарушителям вынес предупреждение. Все они попались на несоблюдении коронавирусных мер.

Также 13 ноября было рассмотрено дело в отношении проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса СГУ Сергея Семенова. Его оштрафовали на 25 тыс. рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как должностное лицо.

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