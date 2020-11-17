Рецидивист из Саратова украл 6,8 килограмма сыра из магазина

Полиция раскрыла кражу 6,8 кг сыра из магазина на Технической улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 9 ноября с 15:45 до 15:47 неизвестный унес 17 пачек плавленых сыров President весом по 400 граммов.

Сумма ущерба составила почти 4 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний рецидивист. Он признался, что продал все таксисту за 1 650 рублей, а вырученные деньги успел потратить.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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