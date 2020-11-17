Иномарка с 18-летним водителем снесла ограждение перед зданием Радищевского музея

Авария произошла перед зданием музея
Фото: ГИБДД по Саратову
В центре Саратова автомобиль Hyundai врезался в ограждение.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла 17 ноября около шести утра перед музеем имени Радищева.
Иномарка протаранила металлическую конструкцию рекламную конструкцию и ограждение прямо перед главным входом в здание музея. Предполагается, что водитель не справился с управлением.
Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в ГИБДД. По данным инспекторов, 18-летний водитель был трезв.
Водитель не справился с управлением
Фото: ГИБДД по Саратову
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