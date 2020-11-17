Иномарка с 18-летним водителем снесла ограждение перед зданием Радищевского музея

Авария произошла перед зданием музея Фото: ГИБДД по Саратову

В центре Саратова автомобиль Hyundai врезался в ограждение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла 17 ноября около шести утра перед музеем имени Радищева.

Иномарка протаранила металлическую конструкцию рекламную конструкцию и ограждение прямо перед главным входом в здание музея. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в ГИБДД. По данным инспекторов, 18-летний водитель был трезв.

Водитель не справился с управлением Фото: ГИБДД по Саратову

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