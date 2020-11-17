Двое юношей из Саратова пытались стать наркоторговцами, но отправились под домашний арест

В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 16-летнего парня и его 17-летнего сообщника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их подозревают в незаконном хранении наркотиков. Старшего — еще и в покушении на сбыт.

По версии следствия, 17-летний парень решил зарабатывать закладкой наркотиков. Он нашел нужный сайт и взял в подельники 16-летнего приятеля.

13 ноября около половины шестого вечера их задержали у дома по 1-му Малому Ракитному тупику. У лидера группы при себе было найдено запрещенное вещество, которое он намеревался употребить с другом. Экспертиза показала, что это 0,65 граммов синтетического наркотика. Еще 18,73 грамма они намеревались расфасовать и разложить по тайникам.

Оба подозреваемых признались во время допроса и были отправлены под домашний арест.

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