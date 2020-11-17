Мужчина расстрелял попутчика на трассе в Саратовской области

Мужчина трижды выстрелил в попутчика
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области 52-летнего мужчину обвинили в убийстве и оставили под арестом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление произошло утром 15 сентября в Федоровском районе.
Сейчас гражданин находится под арестом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, в тот день он вместе с 55-летним приятелем ехали на машине по делам. Между ними началась ссора, и младший трижды выстрелил в попутчика, ранив в голову и тело. Труп он закопал, а сам уехал.
В полицию обратились родственники погибшего, сообщил о пропаже его без вести. Вскоре подозреваемый в убийстве был установлен. Он признал вину.
Тело он закопал, а сам уехал
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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