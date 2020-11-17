Мужчина рассказал следователям о попытке убийства сожительницы под Саратовом

Мужчина на месте преступления рассказал о подробностях Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 56-летний обвиняемый рассказал подробности преступления.

По версии следствия, 10 сентября он с 48-летней сожительницей были на даче ее семьи в Саратовском районе. Они поссорились, и женщина собралась уйти. Но мужчина догнал ее, облил горючим веществом и поджег. Впрочем, он попытался потушить огонь водой. Но попыток убить свою даму не оставил — когда та побежала к соседке, он повалил ее на землю и ударил острием штыковой лопаты по горлу.

Лишь прибежавшая соседка сумела спасти потерпевшую от дальнейшей расправы. Пострадавшую госпитализировали.

На месте мужчина показал, как все происходило. Он признал вину и раскаялся. Сейчас его взяли под стражу.

Трагедия разыгралась на даче в Саратовском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

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