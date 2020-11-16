Саратовская областная дума уходит на дистанционку

Саратовская областная дума будет работать в дистанционном режиме Фото: Мария Франко

Саратовская областная дума будет проводить заседания в дистанционном формате.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном парламенте.

Вице-спикер облдумы Ольга Болякина заявила об усилении профилактических мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. По ее словам, уже 13 депутатов переболели пневмонией и ОРВИ переболели.

- В Думу внесены предложения об изменениях Регламента, согласно которым станет возможным проведение заседаний регпарламента в дистанционном режиме. С данной инициативой вышли все председатели комитетов, — сказала она.

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