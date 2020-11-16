На дороге под Марксом столкнулись «Газель» и трактор

Столкнулись "Газель" и трактор с дровами
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Марксовском районе Саратовской области днем 16 ноября столкнулись «Газель» и трактор с телегой.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в четыре часа на 341-м километре трассы Самара — Волгоград.
По предварительной версии, 38-летний водитель ГАЗ-2844 не соблюдал дистанцию до транспортного средства, движущегося впереди, которым управлял 62-летний водитель. Трактор перевозил дрова, которые после ДТП рассыпались по проезжей части.
В результате аварии 38-летний водитель «Газели» был госпитализирован. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
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