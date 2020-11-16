В Саратовскую область не пустили 200 кг кунжута.

- На трассе А-298 15 ноября остановили машину из Казахстана. Она везла кунжут без фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Груз вернули в Республику, а перевозчика привлекли к административной ответственности за ввоз подкарантинной продукции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.