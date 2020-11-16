Водитель упавшего в коммунальную яму автомобиля в Саратове был пьян

В администрации Заводского района Саратова прокомментировали случай с падением автомобиля в коммунальную яму.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, на 5-м Динамовском проезде, на участке от Огородной до Ново-Астраханского шоссе сейчас перекрыто движение. Это связано с земляными работами по подключению новых домов к тепломагистрали.

На участке установлены соответствующие знаки и ограждения. Тем не менее водитель автомобиля Renault Logan их проигнорировал.

- По информации ГИБДД по Саратову, водитель, управлявший транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в комментарии администрации.

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