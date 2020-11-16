Пенсионерка в Балакове быстро сориентировалась и заблокировала карту после ограбления

В Балакове Саратовской области ограбили 71-летнюю женщину.

- В отдел обратилась пенсионерка. У нее утром около дома по улице Комарова неизвестный вырвал сумку и убежал. Внутри был телефон, банковские карты и 200 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Потерпевшая не стала медлить и сразу же после преступления позвонила в банк, чтобы заблокировать карту.

Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения, когда пытался потратить чужие деньги с карты в магазине.

Оперативники задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель одного из сел Вольского района. В отношении него возбудили дело.

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