Умерла главный специалист-эксперт отдела саратовского Роспотребнадзора

Ляля Мизагитовна Забирова

В Саратовской области скончалась сотрудница Роспотребнадзора Ляля Забирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве она трудилась главным специалистом-экспертом Восточного территориального отдела.

Ляля Забирова родилась в Казани в 1962 году и с 1986 года начала работать санитарным врачом отделения гигиены питания в Энгельсской городской санитарно-эпидемиологической станции. Она курировала вопросы гигиены питания на предприятиях общественного питания.

- Светлая память о Забировой Ляле Мизагитовне навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал. Сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Ляли Мизагитовны, — говорится в некрологе ведомства.

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