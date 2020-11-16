Начальник УМВД по Саратову проведет прямую линию

Начальник УМВД по городу Саратов Андрей Чепурной Фото: Александр Уриевский

Завтра, 17 ноября, состоится прямая линия начальника УМВД по Саратову Андрея Чепурного.

С 10:00 до 11:30 полковник полиции будет отвечать на вопросы граждан.

Обратиться по вопросам, решения которых находятся в компетенции органов внутренних дел, можно, позвонив по телефону 8 (8452) 74-70-47.

Также на этот номер до 15:00 будут принимать звонки сотрудники УМВД. Все обращения зарегистрируют в установленном законом порядке, а их рассмотрение возьмет под личный контроль начальник Управления.

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