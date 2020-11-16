Редкая птица дрофа расселяется по Саратовской области

Фото с сайта комитета охотхозяйства и рыболовства Саратовской области

Впервые в Правобережье Саратовской области пересчитали количество обитающих здесь дроф. Ранее эта птица, занесенная в Красную книгу, считалась исчезающим видом и обитала исключительно в степях и полупустынях. Но после проникновения туда человека дрофа изменила свои биотопы и расселилась в других местностях. Сейчас преимущественно ее можно встретить на полузасушливых открытых ландшафтах в лесостепной, степной и полупустынной зонах.

До сих пор считалось, что в Саратовском Левобережье обитает 2 556 особей дрофы. Но вот теперь, как подсчитали орнитологи, дрофа также появилась в Правобережье, ее численность составляет еще 448 особей. Этой радостной информацией поделились с «КП-Саратов» в комитете охотхозяйства и рыболовства Саратовской области.

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