Сотрудникам «скорой» в Саратове с 1 января могут разрешить бесплатно ездить в трамваях

В Саратове могут принять меры поддержки для работников скорой помощи.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, предлагается выйти с рядом льгот: освобождение работников «скорой» и их несовершеннолетних детей от платы за проезд в трамвае и троллейбусе, освобождение от платы за наем муниципального жилья, бесплатное обслуживание в детсадах.

Эти меры поддержки начнут действовать на врачей, средний и младший медперсонал, водителей ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» с 1 января, если их одобрят депутаты Саратовской городской думы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.