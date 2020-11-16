Мужчина сгорел в доме села Вязовка из-за печки

Дом в селе Вязовка выгорел полностью
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Екатериновском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возгорание произошло в селе Вязовка 16 ноября.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Соседи заметили огонь в частном доме около трех часов ночи. Пламя было настолько сильным, что начал трескаться шифер на крыше. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание, а потом обнаружили на пепелище тело человека, оно находилось в дверном проеме.
Труп сильно обгорел. Пока личность погибшего не установлена, но предполагается, что это 45-летний хозяин дома.
В доме не было газа и электричества, но имелась газовая печь. Предположительно, мужчина мог попытаться растопить ее дровами, что привело к пожару.
Проверка продолжается.
Предположительно, причиной пожара могла стать печка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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