Мужчина сгорел в доме села Вязовка из-за печки

Дом в селе Вязовка выгорел полностью Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Екатериновском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возгорание произошло в селе Вязовка 16 ноября.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Соседи заметили огонь в частном доме около трех часов ночи. Пламя было настолько сильным, что начал трескаться шифер на крыше. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание, а потом обнаружили на пепелище тело человека, оно находилось в дверном проеме.

Труп сильно обгорел. Пока личность погибшего не установлена, но предполагается, что это 45-летний хозяин дома.

В доме не было газа и электричества, но имелась газовая печь. Предположительно, мужчина мог попытаться растопить ее дровами, что привело к пожару.

Проверка продолжается.

Предположительно, причиной пожара могла стать печка Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.