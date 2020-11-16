Подписано соглашение о начале реконструкции аэропорта в Балаково

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Реконструировать аэропорт в Балаково будут за счет средств АО «Металлургический завод Балаково», а также денег федерального и регионального бюджетов.
Соглашение о сотрудничестве подписал с инвестором в лице гендиректора завода Виталием Бабенко председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Проект будет реализован через механизмы государственно-частного партнерства.
За счет федерального бюджета предполагается проектирование и создание объектов аэродромной инфраструктуры, областной бюджет выделит деньги на проектирование и обустройство коммуникаций и автодорожного подъезда. Инвестор будет отвечать за проектирование и создание технической территории аэропорта.
Напомним, идею восстановления старого аэропорта в Балаково в прошлом году озвучил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.