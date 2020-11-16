В Саратове ребенок засунул в рот крышку от игрушки-сюрприза: пришлось вызывать спасателей

Ребенок засунул в рот крышку от игрушки. Фото Саратовской городской службы спасения

В Заводском районе Саратова городские спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, вызов поступил от родителей малыша из дома на улице Азина.

Оказалось, как отметили спасатели в горспасе, что ребенок засунул в рот крышку от игрушки-сюрприза. Самостоятельно вытащить ее не удалось. Спасатели извлекли инородное тело, мальчик не пострадал.

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