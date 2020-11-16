В Саратове ребенок засунул в рот крышку от игрушки-сюрприза: пришлось вызывать спасателей

Ребенок засунул в рот крышку от игрушки. Фото Саратовской городской службы спасения
В Заводском районе Саратова городские спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, вызов поступил от родителей малыша из дома на улице Азина.
Оказалось, как отметили спасатели в горспасе, что ребенок засунул в рот крышку от игрушки-сюрприза. Самостоятельно вытащить ее не удалось. Спасатели извлекли инородное тело, мальчик не пострадал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.