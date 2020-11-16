Саратовца отправили в СИЗО за попытку убить и сжечь сожительницу

Мужчину отправили под стражу за попытку убийства
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове в СИЗО отправили 56-летнего мужчина. Мужчина пытался убить свою 48-летнюю сожительницу.
- По данным следствия, 10 сентября 2020 года гражданин в Саратовском районе пытался сжечь женщину, а также перебить шею лопатой. Однако вмешались очевидцы, и она осталась жива, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи предъявили мужчине обвинение, он во всем признался и раскаялся, его заключили под стражу.
Злоумышленник признал свою вину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Расследование продолжается.
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