Саратовца отправили в СИЗО за попытку убить и сжечь сожительницу

Мужчину отправили под стражу за попытку убийства Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове в СИЗО отправили 56-летнего мужчина. Мужчина пытался убить свою 48-летнюю сожительницу.

- По данным следствия, 10 сентября 2020 года гражданин в Саратовском районе пытался сжечь женщину, а также перебить шею лопатой. Однако вмешались очевидцы, и она осталась жива, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи предъявили мужчине обвинение, он во всем признался и раскаялся, его заключили под стражу.

Злоумышленник признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Расследование продолжается.

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