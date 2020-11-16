Под Саратовом вымогатели ради 15 тысяч рублей сломали мужчине нос

В Саратовской области не стали смягчать приговор двум вымогателям — 21 и 23-летнему жителям Аткарска.

- Вечером 25 февраля 2019 года парни потребовали у знакомого 15 тыс. рублей в счет компенсации за высказанные ранее в адрес одного из них оскорбления. Тот отказался, тогда злоумышленники ударили его несколько раз по лицу, тем самым сломав носовую перегородку, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд 30 июля 2020 года осудил парней. Ранее не привлекавшемуся назначили 2,5 года лишения свободы, второму по совокупности преступлений — три года в колонии общего режима.

Однако злоумышленников приговор не устроил, они посчитали его чрезмерно суровым и обжаловали.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила сроки без изменения.

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