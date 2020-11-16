В Саратове столкнулись трамвай №3 и автобус №53

В Саратове столкнулись трамвай с автобусом. Фото очевидца

В Саратове сегодня, 16 ноября, столкнулись трамвай №3 и автобус №53.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла в 12:30 на перекрестке Московской и Астраханской.

В профильной группе электротранспорта отметили, что перестали ходить трамваи №№3 и 11 и троллейбусы №№1, 15 и 5.

От 6-й Дачной «тройки» идут с увеличенным интервалом, «одиннадцатые» из Солнечного следуют только до Осипова, а «пятерки» из Елшанки доезжают лишь до Сенного рынка.

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