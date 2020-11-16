В Саратове столкнулись трамвай №3 и автобус №53

В Саратове столкнулись трамвай с автобусом. Фото очевидца
В Саратове сегодня, 16 ноября, столкнулись трамвай №3 и автобус №53.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла в 12:30 на перекрестке Московской и Астраханской.
В профильной группе электротранспорта отметили, что перестали ходить трамваи №№3 и 11 и троллейбусы №№1, 15 и 5.
От 6-й Дачной «тройки» идут с увеличенным интервалом, «одиннадцатые» из Солнечного следуют только до Осипова, а «пятерки» из Елшанки доезжают лишь до Сенного рынка.
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