Саратовец получил срок за фиктивную прописку семи иностранцев

В Волжском районе Саратова осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в фиктивной прописке иностранцев.

- С 30 июня по 6 августа 2020 года мужчина фиктивно поставил на учет в принадлежащем ему жилище семерых иностранцев из стран ближнего зарубежья. Он не собирался предоставлять приезжим данное помещение для проживания, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд приговорил гражданина к году и двум месяцам условного срока с двухгодичным испытательным сроком.

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