В тройном ДТП на Алексеевской перевернулась машина такси

ДТП на Алексеевской в Саратове
На пересечении улицы Алексеевская и улицы Генерала Захарова в Кировском районе Саратова днем 16 ноября столкнулись три авто.
Одно из них - машина службы такси - перевернулась на бок. В столкновении также участвовал Renault Duster и LADA Kalina, которая оказалась зажата между двумя первыми авто.
О пострадавших пока не известно, на место аварии прибыла машина пожарных.
ДТП на Алексеевской в Саратове
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