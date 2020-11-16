Опубликовано оперативное видео по делу об убийстве Татьяны Кузьмич в Саратове

Появилось оперативное видео следственных действий с обвиняемым в убийстве Татьяны Кузьмич в Саратове.
Кадры с места преступления опубликовал СКР на официальном канале.
На видео задержанный мужчина, 30-летний знакомый убитой девушки, сообщил, что задушил ее и показал, как попытался избавиться от тела.
Напомним, труп найден в подвале дома на Большой Садовой 13 ноября. Мужчина был арестован на два месяца.
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