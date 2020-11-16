В Саратове от коронавируса за сутки скончались шесть человек — рекорд

За сутки от коронавируса умерли шесть человек в Саратовской области
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались шесть человек: пять мужчин и одна женщина. Это рекордный показатель.
Таким образом, количество умерших от COVID-19 в регионе на 16 ноября достигло 191.
В пресс-службе областного Минздрава рассказали подробности о смертельных случаях.
Так, скончался 58-летний мужчина. Он провел в больнице восемь суток, из них двое на ИВЛ. Из сопутствующих патологий: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая ишемия головного мозга.
Коронавирус унес жизнь 47-летнего мужчины, пролежавшего в стационаре 11 суток, из которых пять — на ИВЛ. Также у пациента была гипертония, псориаз и ишемическая болезнь сердца.
Еще одним скончавшимся стал 51-летний гражданин. Он провел в больнице всего два дня и последние сутки — на ИВЛ. Страдал также гипертонией и сахарным диабетом.
В стационаре перед своей смертью девять суток, из которых пять на ИВЛ, провел 78-летний мужчина. Его не смогли спасти. Страдал также гипертонией и диабетом.
Также скончался от коронавируса 53-летний мужчина с гипертонией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, хроническими гастритом и пиелонефритом. Он провел в ковидном госпитале пять суток, три из которых — на ИВЛ.
Коронавирус унес за сутки и жизнь 54-летней женщины. Она провела в стационаре 26 дней, последние сутки была подключена к аппарату ИВЛ. У нее был ревматоидный артрит с системными проявлениями, амилоидоз почек.
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