В Саратове закрывают проезд по Хользунова до пятницы

В Саратове сегодня, 16 ноября, закрыли проезд по улице Хользунова.

- Ограничение действует на участке от Мичурина до Рабочей в связи с ремонтом на внутриквартальной теплосети, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

Проезд откроют в 08:00 20 ноября.

Энергетики приносят свои извинения перед жителями и просят заранее планировать маршрут своего передвижения.

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