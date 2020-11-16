В сгоревшем доме в селе Вязовка погиб мужчина

Минувшей ночью, 16 ноября, в Екатериновском районе Саратовской области на пожаре в жилом доме погиб 47-летний мужчина.

Вызов на пульт дежурного в райцентр Екатериновка поступил около четырех часов утра из села Вязовка. Там полыхал жилой дом на две семьи. Пятеро огнеборцев на двух машинах выдвинулись на тушение, к моменту ликвидации пожара полностью сгорела крыша дома на площади 100 кв. м и одна из квартир. Как выяснилось, на пожаре погиб 47-летний мужчина. По данным с места ЧП, мужчина отравился продуктами горения - задохнулся в дыму.

По некоторым данным. погибший постоянно злоупотреблял спиртным.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.