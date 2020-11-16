В Саратове из-за полыхающего трамвая поплавились три автомобиля

Вагон трамвая сгорел полностью
Фото: Ольга Симонова
Из-за горящего в Саратове в субботу, 14 ноября, трамвая пострадали три автомобиля.
Площадь пожара составила 38 кв. м
Фото: Ольга Симонова
- Вагон на Вавилова сгорел полностью, площадь пожара составила 38 кв. м. Повреждены также три автомобиля: «Лада Калина», ВАЗ-2199 и Range Rover Discovery, они были припаркованы рядом, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Предварительной причиной пожара во втором вагоне трамвая №3 названо нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.
Тушить возгорание выезжали 14 человек на двух машинах.
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