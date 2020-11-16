Саратовцы стремятся ремонтировать старую технику вместо покупки новой

Существенно выросли спрос и предложение на починку компьютеров
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Саратовцы стали чаще отдавать технику в ремонт, чем покупать новую.
К такому выводу пришли эксперты сервиса Авито Услуги, проанализировав объявления.
Оказалось, что осенью 2020 года запросы на ремонт мелкой бытовой техники выросли на 51%, а крупной — на 25%. Такое же соотношение наблюдается в целом по России.
Компьютеры стали чинить на 22% чаще.
Спрос на ремонт автомобилей, а также перекраску и перетяжку салона вырос на 73%, причем за последние три месяца — на 25%.
Растет и предложение. Так, объявлений от компьютерных мастеров на сайте появилось на 153% больше, чем год назад, а от специалистов по ремонту крупной бытовой техники — на 198%.
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