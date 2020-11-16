Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области могут продлить дистанционное обучение в школах.

Сегодня, 16 ноября, этот вопрос обсуждался на постоянно действующем совещании.

Председатель регионального правительства Роман Бусаргин отметил, что в условиях текущей эпидемиологической обстановки вопрос о «дистанционке» актуален.

- Решение о продлении такого режима обучения принимается исключительно по рекомендации экспертов Роспотребнадзора. Если такое решение будем принимать, то оно должно быть взвешенным и конструктивным. Заслушать нужно все стороны — и Роспотребнадзор, и минздрав, и родителей школьников, — заявил Бусаргин.

Напомним, школьников 6–11 классов из Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов перевели на домашнее обучение с 7 по 23 ноября.

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