Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин
Фото: Александр Уриевский
В Саратовской области могут продлить дистанционное обучение в школах.
Сегодня, 16 ноября, этот вопрос обсуждался на постоянно действующем совещании.
Председатель регионального правительства Роман Бусаргин отметил, что в условиях текущей эпидемиологической обстановки вопрос о «дистанционке» актуален.
- Решение о продлении такого режима обучения принимается исключительно по рекомендации экспертов Роспотребнадзора. Если такое решение будем принимать, то оно должно быть взвешенным и конструктивным. Заслушать нужно все стороны — и Роспотребнадзор, и минздрав, и родителей школьников, — заявил Бусаргин.
Напомним, школьников 6–11 классов из Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов перевели на домашнее обучение с 7 по 23 ноября.
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