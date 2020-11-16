В Саратове ВАЗ и ГАЗ сбили двух женщин

В Саратове вчера, 15 ноября, сбили двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 07:00 напротив дома №6 по улице Усть-Курдюмская под колеса ГАЗ-3110 попала 55-летняя женщина, переходившая в неположенном месте.

Также в 13:50 напротив дома №22 по Гвардейской 85-летняя гражданка также шла через дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал ВАЗ-21213.

Обеих женщин госпитализировали.

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