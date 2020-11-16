Кировский районный суд Саратова назначил штраф в 217 тыс. рублей и обязал уплатить все положенные таможенные платежи за незаконно ввезенный в Россию из Армении автомобиль. Это первое дело такого рода, всего, как сообщили в Саратовской таможне, возбуждено 13 административных дел по случаям незаконного использования жителями Саратовской области машин с армянскими номерами. Сами автомобили изъяты до принятия решений судами.

Суть в нарушении положений Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Фактическое нахождение машин под таможенным контролем означает, что их ввоз и использование на территории Российской Федерации разрешено только гражданам, постоянно проживающим в Республике Армения. Отчуждение, передача в пользование и распоряжение иным лицам, допускается только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов. Неуплата давала преимущество при продаже таких автомобилей и их использовании.