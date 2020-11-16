За сутки в Саратовской области выявили 222 случая коронавируса

Коронавирус выявили у 222 человек в Саратовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области за сутки выявили 222 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество зараженных на 16 ноября составляет 23 785, а выздоровевших — 16 762. За сутки вылечились всего 42 человека.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 126, Энгельсском районе — 23, Балаковском — десять. Еще в 23 районах — по пять и менее заболевших за сутки.

Основная часть зараженных — 170 — это контактные случаи, у 50 источник инфицирования не установлен, двое прибыли с симптомами ОРВИ с другой территории.

С пневмонией коронавирус протекает у 86 пациентов, с признаками ОРВИ — у 124, бессимптомно — у 12.

За сутки COVID-19 выявлен у 95 пациентов старше 60, а также у десяти несовершеннолетних: шести до 14 лет и четырех — 15–17 лет.

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