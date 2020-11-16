У молодого жителя Энгельса из квартиры вынесли диван, стол и холодильник

У 20-летнего жителя Энгельса из квартиры вынесли холодильник, диван, стол, чугунную батарею и инструменты.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
По предварительной версии, злоумышленники забрались в квартиру, взломав замок. Был задержан подозреваемый — ранее уже судимый за растрату 33-летний житель села Ждановка Краснокутского района.
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