У молодого жителя Энгельса из квартиры вынесли диван, стол и холодильник

У 20-летнего жителя Энгельса из квартиры вынесли холодильник, диван, стол, чугунную батарею и инструменты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По предварительной версии, злоумышленники забрались в квартиру, взломав замок. Был задержан подозреваемый — ранее уже судимый за растрату 33-летний житель села Ждановка Краснокутского района.

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