«Автодор» в Саратове одержал победу над «Локомотивом-Кубань»

"Автодор" одержал победу. Фото с сайта БК "Автодор"

Саратовский «Автодор» обыграл баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 89:85 ОТ (24-18, 17-16, 15-21, 13-31).

Это уже четвертая победа саратовского клуба в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Особо отличились Дрю Гордон и Джиан Клавелл.

- Сегодня мы показали отличную индивидуальную игру, но победили благодаря командным действиям. Мы хорошо боролись как команда, мы хорошо играли как команда, мы держались вместе, как команда. Я очень горжусь своими подопечными. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку, — сказал после матча главный тренер «Автодора» Горди Херберт.

Горди Херберт прокомментировал итоги матча. Фото с сайта БК "Автодор"

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