Скончался основатель саратовского биатлона Александр Буров

Александр Буров. Фото саратовской федерации биатлона

В Саратове 14 ноября скончался тренер, основатель саратовского биатлона, Отличник физической культуры и спорта России, Мастер спорта СССР по биатлону, Мастер спорта СССР по морскому многоборью Александр Буров.

Как сообщает федерация биатлона Саратовской области, мужчина не дожил несколько дней до своего 80-летия.

Тренировать Александр Федорович начал в 1965 году и воспитал не одну сотню биатлонистов, среди которых более 40 Мастеров спорта СССР и России. С 1978 по 1990 годы Буров тренировал женскую молодежную сборную СССР ДОСААФ по биатлону.

- Александр Федорович — пример настоящего профессионала своего дела, благодаря его усилиям на саратовской земле биатлон получил интенсивное развитие, став любимым видом спорта для многих спортсменов. Его смерть — огромная утрата для большой биатлонной семьи. Память о замечательном тренере навсегда останется в наших сердцах. Вся биатлонная семья выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Александра Федоровича, — отметили в федерации.

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