В Пугачевском районе мужчина зарезал сожителя матери и позвонил в полицию

Мужчина ударил сожителя матери ножом в шею
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 62-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 37-летнему местному жителю.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, днем 11 ноября он дома у своей матери в поселке Солянский поссорился с ее 62-летним сожителем. Схватив нож, мужчина ударил потерпевшего в шею, от чего тот умер на месте.
После этого гражданин позвонил в полицию и сознался.
После убийства мужчина позвонил в полицию и все рассказал
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сейчас он взят под стражу.
Обвиняемый взят под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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