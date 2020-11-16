В Пугачевском районе мужчина зарезал сожителя матери и позвонил в полицию

Мужчина ударил сожителя матери ножом в шею Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 62-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 37-летнему местному жителю.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 11 ноября он дома у своей матери в поселке Солянский поссорился с ее 62-летним сожителем. Схватив нож, мужчина ударил потерпевшего в шею, от чего тот умер на месте.

После этого гражданин позвонил в полицию и сознался.

После убийства мужчина позвонил в полицию и все рассказал Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас он взят под стражу.

Обвиняемый взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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