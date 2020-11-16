В селе Турковского района тело пенсионера найдено в реке

Тело пенсионера нашел участковый Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Турковском районе Саратовской области найден погибшим 72-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело обнаружено в реке Щербедина на территории села Каменка.

Мужчина пропал без вести утром 14 ноября, когда вышел во двор и не вернулся домой. Жена пенсионера обратилась за помощью к соседям, но своими силами найти его не удалось. Труп обнаружил участковый.

Следователи осмотрели тело, но следов насильственной смерти на нем не оказалось. Начата проверка для установления точной причины и обстоятельств гибели человека.

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