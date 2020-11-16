В Балашовском районе кости сгоревшей на даче пенсионерки нашли лишь через день после пожара

Останки человека нашли на пепелище дачи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Пожар в селе Арзянка начался в ночь на 13 ноября. Там сгорела двухэтажная дача. Останки в виде обугленных костей были найдены лишь 14 ноября при разборе завала — они находились на веранде, вблизи входной двери.
Предполагается, что погибшей могла быть 67-летняя владелица дачи.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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