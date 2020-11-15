В Вольске ищут пропавшую женщину в разноцветной вязаной шапке

.

В Вольске Саратовской области пропала 44-летняя Екатерина Серяева.

- Женщина ушла из дома и не вернулась 13 ноября, — сообщили в группе «ЛизаАлерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

На момент пропажи была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые ботинки и разноцветную вязаную шапку.

Если вы видели Екатерину Серяеву, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.