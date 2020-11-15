В Энгельсе насмерть сбили велосипедистку

Велосипедистка погибла на месте. Фото Госавтоинспекции Энгельса
В Энгельсе Саратовской области сегодня вечером, 15 ноября, насмерть сбили 76-летнюю велосипедистку.
- По предварительным данным, около 18:00 у дома №33а по проспекту Химиков женщину сбил ВАЗ-2114, когда она проезжала по пешеходному переходу. За рулем машины был 30-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по региону.
Фото Госавтоинспекции Энгельса
Велосипедистка скончалась на месте.
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