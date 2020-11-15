До вечера воды не будет в Заводском и Октябрьском районах

В Заводском и Октябрьском районах Саратова сегодня, 15 ноября, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения нет на 2-й Садовой от 2-го Детского проезда до Арбатской, 2-й Детской от 2-й Садовой до Клочкова, Карла Маркса и Клочкова от 2-го Детского проезда до дома №79, на 1-й Пионерской от 8-го Артельного проезда до 4-й Нагорной, Новоастраханской и Новоастраханском шоссе от 2 до 4-й Нагорной.

Воду в оба отключенных района подадут около 20:00.

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