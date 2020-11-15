В Саратове трехлетнего ребенка оставили с зажигалкой и незрячей бабушкой: сгорела квартира

В Саратове произошел пожар в трехэтажном доме Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове сегодня, 15 ноября, произошел пожар в Заводском районе.

- Около десяти утра поступило сообщение, что в трехэтажном доме №1 по 1-му Кавказскому тупику дым в подъезде на втором этаже. На место выехали три пожарных расчета, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Оказалось, что горели вещи на площади 10 кв. м.

Огнеборцы локализовали возгорание в 10:30. Никто не пострадал, эвакуировали пять человек.

- По словам инспекторов Госпожнадзора, причиной пожара стала шалость трехлетнего ребенка с зажигалкой. Мать ушла в магазин и оставила его с незрячей бабушкой, — отметили в ГУ МЧС.

Из-за детской шалости произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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